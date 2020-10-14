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  3. Otoyolda yol ortasına oturdu! Trafiği birbirine kattı

Otoyolda yol ortasına oturdu! Trafiği birbirine kattı

İstanbul-Çanakkale yolunda gece vakti yol ortasında oturan bir kadın sürücüleri hayrete düşürdü. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kadını ezilmekten kurtardı. Adeta kazaya davetiye çıkaran kadının bu görüntüleri bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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14 Ekim 2020 Çarşamba 08:46
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