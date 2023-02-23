Otso Koskinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otso Koskinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otso Koskinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otso Koskinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otso Koskinen 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otso Koskinen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Otso Koskinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Otso Koskinen'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otso Koskinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otso Koskinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otso Koskinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otso Koskinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında FC Honka U19

1 Ocak 2021 yılında FC Honka

Otso Koskinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otso Koskinen şuan FC Honka takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Otso Koskinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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