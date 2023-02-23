Otso Liimatta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otso Liimatta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otso Liimatta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otso Liimatta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otso Liimatta 10 Temmuz 2004 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otso Liimatta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Otso Liimatta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 6 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Otso Liimatta'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otso Liimatta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otso Liimatta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otso Liimatta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otso Liimatta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2020 yılında AC Oulu

Otso Liimatta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otso Liimatta şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Otso Liimatta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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