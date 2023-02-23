Otso Virtanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otso Virtanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otso Virtanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otso Virtanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otso Virtanen 3 Nisan 1994 tarihinde Turku şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otso Virtanen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Otso Virtanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Otso Virtanen'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otso Virtanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otso Virtanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otso Virtanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otso Virtanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında IFK Mariehamn

24 Ocak 2016 yılında Hibernian FC

15 Ocak 2017 yılında KuPS

1 Ocak 2023 yılında Ilves

Otso Virtanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otso Virtanen şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Otso Virtanen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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