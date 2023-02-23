Otto Hautamo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Hautamo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Hautamo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Hautamo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Hautamo 7 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Hautamo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Otto Hautamo'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Otto Hautamo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otto Hautamo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Hautamo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Hautamo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

25 Ağustos 2020 yılında Mikkelin

1 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

Otto Hautamo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Hautamo şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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