Otto Hindrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Hindrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Hindrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Hindrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Hindrich 5 Ağustos 2002 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Hindrich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Otto Hindrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Otto Hindrich'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Otto Hindrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otto Hindrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Otto Hindrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Hindrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında CFR Cluj

5 Ekim 2020 yılında SSU Poli

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Kisvárda

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj

Otto Hindrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Hindrich şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Otto Hindrich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.