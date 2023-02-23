Otto Huuhtanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Huuhtanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Huuhtanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Huuhtanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Huuhtanen 28 Şubat 2000 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Huuhtanen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lighthouse Football yapmaktadır. Otto Huuhtanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Otto Huuhtanen'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Otto Huuhtanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otto Huuhtanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Huuhtanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Huuhtanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ilves

30 Ağustos 2016 yılında Newcastle U18

1 Temmuz 2018 yılında Newcastle U23

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Helsinki IFK

20 Ocak 2021 yılında FC Honka

7 Ağustos 2021 yılında JIPPO

31 Aralık 2021 yılında FC Honka

2 Şubat 2022 yılında Mikkelin

1 Ocak 2023 yılında SJK Seinäjoki

Otto Huuhtanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Huuhtanen şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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