Otto Lehtisalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Lehtisalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Lehtisalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Lehtisalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Lehtisalo 30 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Lehtisalo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Otto Lehtisalo'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Otto Lehtisalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otto Lehtisalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Lehtisalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Lehtisalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

12 Ağustos 2022 yılında SalPa

31 Aralık 2022 yılında FC Inter

Otto Lehtisalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Lehtisalo şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Otto Lehtisalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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