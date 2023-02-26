Otto Robert Lipp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Robert Lipp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Robert Lipp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Robert Lipp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Robert Lipp 2 Aralık 2000 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Robert Lipp Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HRA yapmaktadır. Otto Robert Lipp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Otto Robert Lipp'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Otto Robert Lipp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otto Robert Lipp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Robert Lipp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Robert Lipp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Flora U17

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Flora U21

15 Şubat 2019 yılında Kuressaare

31 Aralık 2019 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2020 yılında Kuressaare

28 Şubat 2022 yılında FC Flora

5 Mart 2022 yılında Kuressaare

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

Otto Robert Lipp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Robert Lipp şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Otto Robert Lipp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Operi JK (-2009), FC Flora

Estonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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