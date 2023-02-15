Otto Rosengren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Rosengren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Rosengren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Rosengren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Rosengren 16 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Rosengren Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Otto Rosengren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 20 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Otto Rosengren'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Otto Rosengren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Otto Rosengren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Rosengren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Rosengren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Mjällby U19

20 Ağu 2021 yılında Mjällby AIF

Otto Rosengren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Rosengren şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Otto Rosengren Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sölvesborgs GoIF (-2018), Mjällby AIF (2019-)

İsveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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