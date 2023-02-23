Otto Ruoppi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otto Ruoppi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otto Ruoppi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otto Ruoppi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otto Ruoppi 31 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otto Ruoppi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Otto Ruoppi'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otto Ruoppi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otto Ruoppi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otto Ruoppi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otto Ruoppi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında KuPS

Otto Ruoppi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otto Ruoppi şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Otto Ruoppi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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