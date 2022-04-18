Oturduğunuz zemine iyi bakın! İstanbul için 7.5 büyüklüğünde deprem senaryosu! Uzman isim en çok hasar alacak 13 ilçeyi tek tek saydı! Uzmanların 7 ve üzerinde olacağını tahmin ettiği İstanbul depremi için konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre risk altında bulunan 13 ilçeyi açıklarken 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar alacağının tahmin edildiğini söyledi.

1 9 Deprem gerçeğini en çok hisseden ülkeler arasında yer alan Türkiye, 11 Nisan günü korku dolu anlar yaşamış, Karadeniz'de Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.