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  3. ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Ağustos ayında otomobil satışları arttı! Vatandaş en çok o modellere yöneldi! Tercihler çoğunlukla değişmedi

ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Ağustos ayında otomobil satışları arttı! Vatandaş en çok o modellere yöneldi! Tercihler çoğunlukla değişmedi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ağustos ayında otomobil satışlarında artış yaşanırken çoğunlukla Sedan model araçlar satıldı. Ayrıca vatandaşlar benzinli ve otomatik araçları tercih ettiler.

ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Ağustos ayında otomobil satışları arttı! Vatandaş en çok o modellere yöneldi! Tercihler çoğunlukla değişmedi 1111

Araçların ÖTV'lerinde yapılan indirim sonrası araç piyasasında yaşanan hareketlenme verileri de yansıdı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından hazırlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu'nda ocak-ağustos dönemi ve ağustos ayına ilişkin satışlar ele alındı. 

Söz konusu rapora gör Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüme gösterirken bu sayı 501 bin 4 adet seviyesinde kaydedildi.