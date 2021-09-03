ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Ağustos ayında otomobil satışları arttı! Vatandaş en çok o modellere yöneldi! Tercihler çoğunlukla değişmedi
ÖTV indi, vatandaş araç almaya başladı: Ağustos ayında otomobil satışları arttı! Vatandaş en çok o modellere yöneldi! Tercihler çoğunlukla değişmedi
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ağustos ayında otomobil satışlarında artış yaşanırken çoğunlukla Sedan model araçlar satıldı. Ayrıca vatandaşlar benzinli ve otomatik araçları tercih ettiler.