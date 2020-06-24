Bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesiyle araç alacak vatandaşlar, yapılabilecek ÖTV indirimi hakkında araştırmalara devam ediyor. ÖTV indirimi 2020 | ÖTV indirimi gelecek mi? | Sıfır araçlarda ÖTV indirimi yazılarak aratılan bu konuyla ilgili önemli detaylara biz de haberimizde yer verdik. İşte o bilgiler...

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bankaların kredi faizlerini düşürmesi ile yerli üretim ve 2. el otomobil alacaklara sunduğu yeni finansman fırsatları otomotiv pazarlarındaki hareketliliği en üst seviyeye çıkarttı. Hal böyleyken sosyal medya üzerinden ÖTV indirimi iddiaları oldukça dikkat çekti. Ancak OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu konuya ilişkin açıklaması ile iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Şahsuvaroğlu, "Son dönemde birçok mecradan bize ÖTV indirimi olacak ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon ulaşıyor. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz Yetkili Satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum ama altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz." dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Dolayısıyla yapanların eline, emeğine sağlık. Bunlar sektörü ve bizleri motive eder ve işleri hızlıca toparlarız diye ümit ediyorum." dedi.

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıkladı.

SIFIR ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.