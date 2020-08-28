ÖTV indirimi geliyor mu? ÖTV indirimi için açıklama var mı?

ÖTV indirimi gelecek mi?

Covid-19 pandemisi bütün dünyayı sararak ekonomik anlamda büyük oranda yıkıcı etkiler ortaya çıkardı. Bu büyük yıkımın etkileri günden düne daha fazla artıyor. İlk olarak insanların sağlığını, ardından da ülkelerin ekonomilerini büyük bir zarara uğratan koronavirüs, her alanda büyük zararlar veriyor. Yarattığı yıkıcı etkinin en fazla belirgin olduğu sektörlerden biri de hiç kuşku yok ki otomotiv sektörü oldu. Araba almayı isteyenlerin sıfır araç ve ikinci el araç fiyatlarına baktığı zaman normal fiyatların çok üzerinde olan fiyatları görüp büyük bir hayal kırıklığı yaşadıkları görülüyor. Bankaların yaptığı yerli üretim arabaları destekleme kredilerinin faiz oranları düşse de yine de normalin üzerinde seyreden fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Durum böyle olunca internet üzerinden en fazla aranan ve insanların merak ettiği sorulardan biri de 2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi oluyor.

2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanlığını yürüten Murat Şahsuvaroğlu bahsi geçen konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2020 yılında Özel Tüketim Vergisi olan ÖTV hakkında şu anda indirimin gündemde olmadığını dile getirdi. 2020 ÖTV indirimi gelecek mi sorusuna şimdiye kadar devlet tarafından yetkili mercilerden kesin ve net olan bir açıklama yapılmadı. Bu soruya kesin olarak bir cevaba ulaşmak için devlet tarafından resmi açıklama bekleniyor. Resmi makamlardan açıklama yapılmadığı sürece bu konu hakkında bir şeyler söylemek pek doğru olmayacaktır. Ancak daha önceden söylediğimiz üzere Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Murat Şahsuvaroğlu şu anda bu tarz bir konunun söz konusu olmadığını söylemişti.

ÖTV nedir?

ÖTV kelimesinin açılımı özel tüketim vergisi olarak bilinmektedir. Özel tüketim vergisi ÖTV satın alınan ürünlere uygulanan bir vergi türüdür. Daha önce uygulanan ‘İstihlal Vergisi’ ile ortak yönleri vardır. 2001 senesinde 4780 kanunla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. ÖTV ilk olarak mücevher gibi lüks eşyalarda, daha sonra araba, mobilya gibi ürünlerden alınmaya başlanmıştır. Diğer taraftan tütün ve alkol gibi insan sağlığına zararı olan ürünlerde de özel tüketim vergisi alınmaktadır. Beyaz eşya alırken de bu vergi verilir. Beyaz eşyalar lüks kullanım ürünü şeklinde bilindiği için bu vergiye tabidir. Ayrıca kömür, benzin, folik asit gibi çevreye olumsuz etkileri olan ve çevreyi kirlettiği bilinen ürünlerde de özel tüketim vergisi alınmaktadır.

ÖTV ve KDV’nin farkı nedir?

ÖTV ve KDV bulunduğumuz dönemde en fazla karıştırılan vergiler olarak bilinir. Normalde bu iki vergi türünün anlamlarına baktığımız zaman en önemli fark ÖTV’nin tek aşamalı olmasıdır. Bunun anlamı alınan ürünlerin tek seferlik bir ithalat ya da imalat gibi ÖTV uygulamasıyla alınmasıdır. Ancak KDV tek seferli bir ücretlendirme olmazsa. Bahsi geçen ürünler satılırken ya da alınırken tekrardan ÖTV uygulanmaz.

ÖTV muafiyeti nedir?

Engelli olanların bazı sebepleri sağladıkları zaman ÖTV’den muaf olma hakları vardır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey bir Engelli Sağlık Kurulu Raporu temin etmek olacaktır. Bu Engelli Sağlık Kurulu’ndan alınan belgeye bakılarak aracı alacak kişi %90 ve üzeri oranında engel durumunun olması gerekir. Şayet aracı satın alacak engelli kişinin aracı kullanacak durumu yoksa belirtilen kurala göre 3. derece yakınına kadar B sınıfı ehliyete sahip olan kişi engelli kişinin aracını kullanması adına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca kendisi de araç kullanabilecek durumda ise engelli kişilerinde bu sahip olduğu aracı kullanma hakları vardır.