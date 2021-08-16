ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında büyük oranda indirim meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin TL'yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak düzenlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları ise merak konusu oldu. Fiyatında indirim olan Volkswagen Golf de araştırılmaya başlandı. ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 2021 soruları merak ediliyor. İşte cevaplar...

ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI BELLİ OLDU

ÖTV matrah fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte bazı modellerde 0 araç fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyordu. Bu indirimler fiyatlara yansıdı. Belirlenen modellerde indirimli fiyat üzerinden satışlara başlandı. İndirimli modellerden biri de merak edilen Volkswagen Golf oldu.

İNDİRİMLİ VOLKSWAGEN GOLF FİYAT LİSTESİ 2021

ÖTV matrah değişimiyle birlikte Volkswagen Golf'ün

Çıplak fiyatı: 136.158 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira

Yeni KDV: 36 bin 762 lira