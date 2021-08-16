ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 2021
Resmi gazetede geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ÖTV matrah fiyatlarındaki güncellemeden sonra bazı araçlarda indirim meydana geldi. Matrah değişikliğiyle birlikte merak edilen araçlardan biri de Volkswagen Golf oldu. Bunun üzerine ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 2021 araştırılıyor. İşte cevaplar...
ÖTV indirimi sonrası sıfır araç fiyatlarında büyük oranda indirim meydana geldi. Çıplak fiyatı 92 bin TL'yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak düzenlendi. Bu gelişmelerin ardından en ucuz sıfır otomobil fiyatları ise merak konusu oldu. Fiyatında indirim olan Volkswagen Golf de araştırılmaya başlandı. ÖTV indirimli araç fiyatları belli oldu mu? İndirimli Volkswagen Golf fiyat listesi 2021 soruları merak ediliyor. İşte cevaplar...
ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ FİYATLARI BELLİ OLDU
ÖTV matrah fiyatlarında yaşanan değişimle birlikte bazı modellerde 0 araç fiyatlarında düşüş yaşanması bekleniyordu. Bu indirimler fiyatlara yansıdı. Belirlenen modellerde indirimli fiyat üzerinden satışlara başlandı. İndirimli modellerden biri de merak edilen Volkswagen Golf oldu.
İNDİRİMLİ VOLKSWAGEN GOLF FİYAT LİSTESİ 2021
ÖTV matrah değişimiyle birlikte Volkswagen Golf'ün
Çıplak fiyatı: 136.158 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
Yeni KDV: 36 bin 762 lira