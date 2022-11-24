ÖTV matrahı sonrası araç fiyatları belli oldu! İşte marka marka model fiyat listesi...

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile, sıfır otomobillerdeki ÖTV matrahı yeniden güncellendi.

YENİ MATRAH ORANI

Söz konusu karara göre yüzde 5 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

FİYATI DÜŞEN MODELLER

Söz konusu karara göre fiyatı 595 bin TL'nin üzerinde olan araçlarda matrah değişikliği kapsamında yer almadı.

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Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en ucuz Fiat Egea, Renault Clio ve Hyundai i20'nin fiyatını açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sıfır otomobillerin matrah oranları yeniden değişti! Fiyatlar ne kadar düşecek?

Özpeynirci şu ifadeleri kullandı:

Yani yerli ve en ekonomik otomobiller diyebiliriz. Onların da indirim oranları şöyle

En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den %11,11 indirimle 355.500 TL'ye,

En ucuz Renault Clio'nun fiyatı 448.000 TL'den %16,67 indirimle 373.300 TL'ye,

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En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den %16,67 indirimle 364.166 TL'ye indi.

Hürriyet'in yayımladığı listeye göre araç fiyatları şöyle oldu: