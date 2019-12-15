Otyakmaz: “Hak ettiğimiz galibiyeti aldık”

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 3-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçı sonrası, "Teknik heyet ve futbolcularımız gerçekten Fenerbahçe karşısında son 10 dakikadaki stresli anları bir kenara bırakırsak tamamıyla oyunun hakimi oldular ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar, onları tebrik ediyorum" dedi.

Maçın ardından stadyum çıkışınca basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçta net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Otyakmaz, taraftarlara da teşekkür ederek, "Net bir galibiyet öncelikle taraftarımızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten son haftalarda özellikle deplasmanlarda taraftarlar takıma çok iyi eşlik ediyordu. Bugün burada iç sahada tribünleri doldurarak, kapalı gişe oynayarak takımımızın bu oyununda ve galibiyette büyük pay sahibi oldular. Teknik heyet ve futbolcularımız gerçekten Fenerbahçe karşısında son 10 dakikadaki stresli anları bir kenara bırakırsak tamamıyla oyunun hakimi oldular ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar onları da tebrik ediyorum. İsmimin spor salonuna da verilmesi nedeniyle bugün benim çifte mutluluk oldu. Hem böyle bir onura layık oldum. Hem de taraftarımız önünde net bir galibiyet aldık maçı kazanmasını bildik. Çok mutlu bir gün benim için liderliğimizi devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"Mevla neyler neylerse güzel eyler"

Şampiyonluk ile ilgili sorulan soruya ise Otyakmaz, "Daha henüz ligin çok başındayız. Ligin yarısı bile olmadı. Takımımız her hafta üstüne koyarak devam ediyor. Takımımızı bozmadan lig sonuna kadar işin içinde olmayı arzu ediyoruz. Bakalım mevla neyler neylerse güzel eyler" cevabını verdi.

"Şu anda transfer dönemi değil"

Transfer ile ilgili yöneltilen soruya ise Otyakmaz şu cevabı verdi:

"Şu anda transfer dönemi değil, transferler ile ilgili bir şey söylemenin anlamı yok. Bizim amacımız takımımızı muhafaza edip şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak ve yarışın içerisinde olmak nazar değmesin kardeşlerimize inşallah bu taraftara milyonlarca Sivaslı'ya güzel başarılar yaşatmak en büyük arzumuz."

Kaynak: İHA