Oualid Ardji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oualid Ardji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oualid Ardji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oualid Ardji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oualid Ardji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oualid Ardji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oualid Ardji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oualid Ardji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oualid Ardji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oualid Ardji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oualid Ardji 7 Eylül 1995 tarihinde Zeralda şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عرجي وليد şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oualid Ardji Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Oualid Ardji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Oualid Ardji'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oualid Ardji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oualid Ardji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oualid Ardji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oualid Ardji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında USM Alger

4 Temmuz 2016 yılında NA Hussein Dey

23 Aralık 2017 yılında USM Alger

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında NA Hussein Dey

22 Şubat 2022 yılında CS Constantine

Oualid Ardji kimdir

Oualid Ardji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oualid Ardji şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USM Alger

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Oualid Ardji nereli

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