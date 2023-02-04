Oualid El Hajjam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oualid El Hajjam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oualid El Hajjam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oualid El Hajjam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oualid El Hajjam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oualid El Hajjam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oualid El Hajjam

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oualid El Hajjam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oualid El Hajjam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oualid El Hajjam 19 Şubat 1991 tarihinde Châteauroux şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı وليد الحجام şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oualid El Hajjam Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oualid El Hajjam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oualid El Hajjam'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Oualid El Hajjam Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elhajjam_oualid/

Oualid El Hajjamboyu ve yaşı kaç

Oualid El Hajjam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oualid El Hajjam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oualid El Hajjam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oualid El Hajjam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2014 yılında Amiens SC

5 Temmuz 2019 yılında Troyes

15 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Oualid El Hajjam kimdir

Oualid El Hajjam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oualid El Hajjam şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Oualid El Hajjam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 25 numaralı formasıyla 27 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oualid El Hajjam nereli

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