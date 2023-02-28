Oufa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oufa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oufa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oufa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oufa 6 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Amin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oufa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oufa'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oufa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oufa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Oufa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oufa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

30 Ocak 2021 yılında El Makasa

31 Ağustos 2021 yılında Cleopatra FC

9 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Cleopatra FC

6 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Oufa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oufa şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.