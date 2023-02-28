Oufa Shobeir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oufa Shobeir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oufa Shobeir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oufa Shobeir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oufa Shobeir 17 Mart 2000 tarihinde Giza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mostafa Ahmed Shobeir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oufa Shobeir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportStars yapmaktadır. Oufa Shobeir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Oufa Shobeir'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oufa Shobeir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oufa Shobeir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oufa Shobeir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oufa Shobeir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında El Ahly

Oufa Shobeir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oufa Shobeir şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Oufa Shobeir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U23 takımında 23 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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