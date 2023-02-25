Oumar Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oumar Camara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oumar Camara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oumar Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oumar Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Camara 19 Ağustos 1992 tarihinde Montvilliers şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Moritanya,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Camara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Oumar Camara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oumar Camara'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oumar Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Oumar Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında La Vitréenne FC

31 Temmuz 2013 yılında FC Chartres

1 Temmuz 2014 yılında ESM Gonfreville

18 Temmuz 2015 yılında US Orléans

1 Temmuz 2016 yılında CA Bastia

30 Haziran 2017 yılında US Orléans

23 Ocak 2018 yılında AS Lyon-Duchère

30 Haziran 2018 yılında US Orléans

21 Ağustos 2018 yılında Panionios

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

8 Aralık 2020 yılında FC Sète 34

4 Temmuz 2021 yılında Beroe

12 Ağustos 2022 yılında NT Zhiyun

Oumar Camara kimdir

Oumar Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Camara şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Oumar Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moritanya takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Oumar Camara nereli

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