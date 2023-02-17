Oumar Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Diakite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Diakite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Diakite 20 Aralık 2003 tarihinde Bingerville şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Diakite Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oumar Diakite, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Oumar Diakite'nin FC Liefering ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oumar Diakite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Diakite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oumar Diakite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Diakite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında ASEC Mimosas

12 Ocak 2022 yılında RB Salzburg

13 Ocak 2022 yılında FC Liefering

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Oumar Diakite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Diakite şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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