Oumar Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Gonzalez 25 Şubat 1998 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Kamerun,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Gonzalez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N.Agency yapmaktadır. Oumar Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oumar Gonzalez'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oumar Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oumar Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Oumar Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2015 yılında FC Metz

4 Ağu 2016 yılında SAS Epinal

30 Haziran 2017 yılında FC Metz

31 Ağu 2017 yılında Rodez AF

30 Haziran 2018 yılında FC Metz

1 Temmuz 2018 yılında FC Villefranche

30 Haziran 2019 yılında FC Metz

1 Temmuz 2019 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2021 yılında AC Ajaccio

Oumar Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Gonzalez şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oumar Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Baille (2005–2008)Air Bel (2008–2013)FC Metz (2013–2015)

Kamerun U23 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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