Oumar Ngom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Ngom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Ngom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Ngom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Ngom 9 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Moritanya,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Ngom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oumar Ngom'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oumar Ngom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Ngom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oumar Ngom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Ngom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Niort B

Oumar Ngom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Ngom şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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