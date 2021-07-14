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  3. Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Altay'dan hamle

Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Altay'dan hamle

Uzun zaman sonra yeniden Süper Lig'e dönme başarısı gösteren Altay'ın sürpriz bir transferin peşinde olduğu ifade edildi. Siyah beyazlı ekip mart ayında İngiltere'de Huddersfield ekibine giden ve sözleşmesi sona eren Niasse'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı.

Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Altay'dan hamle

TFF 1. ligden yükselerek uzun zaman sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan Altay'ın Oumar Niasse'nin peşinde olduğu ifade edildi. Siyah beyazlı takımın golcü oyuncuyu transfer etmek için menajeriyle iletişime geçtiği ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Teknik direktör Mustafa Denizli ile yeni sözleşme konusunda anlaşan Altay, transferde de hızını artırmaya başladı. İzmir ekibi, son olarak Huddersfield'da forma giyen Oumar Niasse'ı renklerine bağlıyor. Senegalli forvetin takımı ile sözleşmesi sona erdi. Bonservis bedelinin ödenmeyecek olması Altay'ın elini güçlendiriyor.

Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Altay'dan hamle

İLK TEMAS OLUMLU GEÇTİ

Siyah-beyazlı yönetim, menajeri ile bağlantıya geçtiği yıldız isimden ilk görüşmelerde olumlu sinyaller aldı. Türkiye'de forma giydiği Akhisarspor'da yakaladığı çıkışla önce Lokomotif Moskova ardından da İngiliz devi Everton'a transfer olan ve geçen sezon hiç forma giyemeyen Niasse, yeniden Süper Lig'e gelerek kendini göstermeyi planlıyor.

Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Altay'dan hamle

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