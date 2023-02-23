Oumar Sako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Sako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Sako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Sako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Sako 4 Mayıs 1996 tarihinde Abobo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Sako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nass Football Management yapmaktadır. Oumar Sako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oumar Sako'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oumar Sako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Sako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oumar Sako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Sako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Tanda

1 Temmuz 2018 yılında ASEC Mimosas

24 Eylül 2020 yılında Al-Kharitiyath

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

13 Ocak 2022 yılında LASK

27 Temmuz 2022 yılında Arda Kardzhali

30 Haziran 2023 yılında LASK

Oumar Sako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Sako şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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