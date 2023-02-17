Oumar Solet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Solet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oumar Solet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oumar Solet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oumar Solet 7 Şubat 2000 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Oumar Solet Bomawoko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oumar Solet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Oumar Solet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Oumar Solet'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oumar Solet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/OSOLET_

http://www.instagram.com/o.solet_18/

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Oumar Solet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oumar Solet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Oumar Solet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oumar Solet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stade Laval B

1 Temmuz 2017 yılında Stade Lavallois

22 Ocak 2018 yılında Olimpik Lyon

30 Haziran 2018 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2018 yılında Olimpik Lyon

27 Temmuz 2020 yılında RB Salzburg

Oumar Solet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oumar Solet şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oumar Solet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dammarie-les-Lys (2006-2009), Créteil (2009-2012), US Villejuif (2012-2015), Stade Laval (2015-2017)

Fransa U20 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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