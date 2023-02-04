Ouparine Djoco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ouparine Djoco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ouparine Djoco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ouparine Djoco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ouparine Djoco 22 Nisan 1998 tarihinde Juvisy-sur-Orge şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ouparine Djoco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Ouparine Djoco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ouparine Djoco'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ouparine Djoco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ouparine Djoco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ouparine Djoco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ouparine Djoco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Clermont B

1 Temmuz 2018 yılında Clermont Foot

Ouparine Djoco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ouparine Djoco şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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