Ouro Nile Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ouro Nile Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ouro Nile Toure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ouro Nile Toure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ouro Nile Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ouro Nile Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ouro Nile Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ouro Nile Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ouro Nile Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ouro Nile Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ouro Nile Toure 31 Aralık 1998 tarihinde Sokode şehrinde doğmuştur.  Togo uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ouro Nile Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ouro Nile Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ouro Nile Toure'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ouro Nile Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ouro Nile Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ouro Nile Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ouro Nile Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Clube Atlético Assisense (SP)

4 Ağustos 2022 yılında Sumqayıt

Ouro Nile Toure kimdir

Ouro Nile Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ouro Nile Toure şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Ouro Nile Toure nereli

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