Ousman Marong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousman Marong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousman Marong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousman Marong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousman Marong 21 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousman Marong Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ousman Marong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Surdulica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Surdulica takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ousman Marong'nin FK Radnik Surdulica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousman Marong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousman Marong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousman Marong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousman Marong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2019 yılında Trayal

30 Haziran 2019 yılında Superstars

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

2 Temmuz 2019 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2020 yılında Hapoel Raanana

21 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız

1 Şubat 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

10 Ağu 2021 yılında Akad. Pandev

13 Ağu 2022 yılında Radnik

Ousman Marong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousman Marong şuan FK Radnik Surdulica takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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