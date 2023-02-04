Ousmane Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Ba 6 Haziran 2002 tarihinde Rufisque şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Ba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. Ousmane Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ousmane Ba'nin FC Metz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Ba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ousmaneba4040/

Ousmane Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousmane Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2020 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2021 yılında FC Metz

Ousmane Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Ba şuan FC Metz takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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