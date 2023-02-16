Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Camara 6 Mart 2003 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Camara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ousmane Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ousmane Camara'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Camara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/o.camara6/

Ousmane Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ousmane Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paris FC U19

1 Temmuz 2020 yılında Paris FC B

1 Temmuz 2021 yılında Paris FC

16 Ağu 2022 yılında Angers SCO

Ousmane Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Camara şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ousmane Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Cap Vert (2011-2012), Paris FC (2012-2020)

Fransa U19 takımında 20 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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