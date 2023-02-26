Ousmane Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Camara 28 Aralık 1998 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Camara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invictus Agency yapmaktadır. Ousmane Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ousmane Camara'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Eskilstuna City

1 Mart 2018 yılında AFC Eskilstuna

16 Ağustos 2019 yılında Vålerenga

27 Ocak 2021 yılında FC Dila

31 Aralık 2021 yılında Vålerenga

1 Ocak 2022 yılında FC Dila

13 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Ousmane Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Camara şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Ousmane Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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