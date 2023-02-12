Ousmane Dembele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Dembele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Dembele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Dembele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Dembele 15 Mayıs 1997 tarihinde Vernon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Masour Ousmane Dembélé şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Dembele Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ousmane Dembele, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 25 Ağu 2017 tarihinde katılmıştır. Ousmane Dembele'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Dembele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Dembouz

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/o.dembele7/

Ousmane Dembele Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousmane Dembele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 60.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 120.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ousmane Dembele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Dembele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rennes Jugend

1 Temmuz 2014 yılında Rennes B

1 Ekim 2015 yılında Rennes

1 Temmuz 2016 yılında Dortmund

25 Ağu 2017 yılında Barcelona

Ousmane Dembele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Dembele şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ousmane Dembele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Madeleine Évreux (2004-2010)

Fransa takımında 11 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 4 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.