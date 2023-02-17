Ousmane Diao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Diao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Diao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Diao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Diao 8 Haziran 2004 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. Senegal uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Diao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tamegnon Consulting yapmaktadır. Ousmane Diao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ousmane Diao'nin CD Mafra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ousmane Diao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Diao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ousmane Diao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Diao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2023 yılında Mafra

Ousmane Diao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Diao şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.