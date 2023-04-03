Ousmane Diao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Diao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ousmane Diao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ousmane Diao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.