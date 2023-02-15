Ousmane Diawara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Diawara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Diawara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Diawara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Diawara 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Diawara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Ousmane Diawara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ousmane Diawara'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Diawara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousmane Diawara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Diawara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Diawara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Djursholm U19

1 Ocak 2019 yılında IFK Stocksund

14 Ekim 2019 yılında NEROCA FC

1 Haziran 2020 yılında Huddinge IF

1 Ocak 2021 yılında Karlbergs BK

8 Ocak 2022 yılında Landskrona

Ousmane Diawara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Diawara şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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