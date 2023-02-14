Ousmane Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ousmane Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ousmane Doumbia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ousmane Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ousmane Doumbia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Doumbia 21 Mayıs 1992 tarihinde Adjamé şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Doumbia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSA yapmaktadır. Ousmane Doumbia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ousmane Doumbia'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Doumbia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ousmane_doumbia

Ousmane Doumbiaboyu ve yaşı kaç

Ousmane Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousmane Doumbia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ousmane Doumbia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Athletic Adjamé

21 Ağu 2013 yılında Servette FC

30 Haziran 2014 yılında Athletic Adjamé

1 Temmuz 2014 yılında Servette FC

30 Eylül 2017 yılında Yverdon Sport

1 Ocak 2018 yılında FC Winterthur

10 Ekim 2020 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2022 yılında FC Lugano

Ousmane Doumbia kimdir

Ousmane Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Doumbia şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Ousmane Doumbia nereli

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