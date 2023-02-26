Ousmane Ndong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Ndong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Ndong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Ndong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Ndong 20 Eylül 1999 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Ndong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bernard Collignon yapmaktadır. Ousmane Ndong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ousmane Ndong'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Ndong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousmane Ndong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Ndong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Ndong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lanús II

2 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2022 yılında Albion FC

6 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

Ousmane Ndong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Ndong şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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