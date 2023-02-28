Oussama Alou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Alou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Alou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Alou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Alou 15 Ocak 2002 tarihinde Utrecht şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Alou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Oussama Alou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oussama Alou'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Oussama Alou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Alou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Alou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Alou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Utrecht Altyapı

1 Ocak 2018 yılında FC Utrecht U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Utrecht U19

1 Temmuz 2020 yılında Utrecht U21

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2023 yılında York United

Oussama Alou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Alou şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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