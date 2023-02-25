Oussama Belatreche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Belatreche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Belatreche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Belatreche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Belatreche 3 Temmuz 1995 tarihinde Tlemcen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Belatreche Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Belatreche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Belatreche'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Belatreche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Belatreche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Belatreche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Belatreche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında JS Saoura

1 Ocak 2018 yılında WA Tlemcen

1 Ocak 2019 yılında RC Kouba

1 Temmuz 2019 yılında WA Tlemcen

25 Ağustos 2021 yılında JS Saoura

Oussama Belatreche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Belatreche şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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