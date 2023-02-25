Oussama Benbout kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Benbout Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Benbout adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Benbout Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Benbout 11 Ekim 1994 tarihinde Ain M'lila şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Benbout Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 22 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Benbout'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Benbout Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Benbout isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Benbout Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Benbout futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında USM Bel Abbès

1 Ocak 2017 yılında DRB Tadjenanet

5 Temmuz 2017 yılında AS Aïn M'lila

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

22 Ağustos 2021 yılında USM Alger

Oussama Benbout Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Benbout şuan USM Alger takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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