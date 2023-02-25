Oussama Bouziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Bouziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Bouziani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Oussama Bouziani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Oussama Bouziani 8 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Oussama Bouziani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Bouziani'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Oussama Bouziani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Oussama Bouziani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında JS Saoura
Oussama Bouziani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Oussama Bouziani şuan JS Saoura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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