Oussama Chita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Chita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Chita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Chita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Chita 31 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Chita Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Chita, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 4 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Oussama Chita'nin USM Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oussama Chita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Chita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Chita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Chita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2013 yılında MC Alger

4 Temmuz 2017 yılında USM Alger

Oussama Chita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Chita şuan USM Alger takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Oussama Chita Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Cezayir U23 takımında 24 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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