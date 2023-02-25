Oussama Gatal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Gatal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Gatal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Gatal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Gatal 14 Mayıs 1997 tarihinde Béchar şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Gatal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Gatal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 26 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Gatal'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Gatal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Gatal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Gatal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Gatal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında El Harrach U21

1 Ekim 2016 yılında USM El Harrach

25 Temmuz 2017 yılında USM Blida

1 Temmuz 2019 yılında CABB Arreridj

26 Eylül 2021 yılında JS Kabylie

Oussama Gatal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Gatal şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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