Oussama Kaddour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Kaddour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Kaddour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Kaddour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Kaddour 12 Mayıs 1997 tarihinde Ain Temouchent şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Kaddour Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Kaddour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Kaddour'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Kaddour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Kaddour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Kaddour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Kaddour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında JS Saoura

21 Eylül 2021 yılında O Médéa

6 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Oussama Kaddour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Kaddour şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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