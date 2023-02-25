Oussama Litim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Litim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Litim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Litim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Litim 3 Haziran 1990 tarihinde Bouhmama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Litim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Litim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Litim'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Litim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Litim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Litim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Litim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında MSP Batna

1 Temmuz 2013 yılında USM Blida

1 Temmuz 2016 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2018 yılında MC Oran

1 Temmuz 2021 yılında MC Alger

6 Eylül 2021 yılında Al-Ain FC

Oussama Litim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Litim şuan MC Alger takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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