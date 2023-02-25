Oussama Meddahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Meddahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Meddahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Meddahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Meddahi 14 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Meddahi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Meddahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Oussama Meddahi'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oussama Meddahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Meddahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Meddahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Meddahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2013 yılında JSM Bejaia

1 Temmuz 2015 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2017 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2019 yılında JS Saoura

24 Şubat 2022 yılında NA Hussein Dey

14 Temmuz 2022 yılında CS Constantine

Oussama Meddahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Meddahi şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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